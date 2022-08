Voor wat betreft Pelosi en het niet bezoeken van Taiwan :

- - In international-law terms, acquiescence has been said to denote consent conferred from a juridically relevant silence. The basic notion has arisen in several ICJ proceedings, including in relation to consular rights, border disputes, diplomatic asylum, consent to jurisdiction, and maritime claims.- -

Bovenstaande is een term uit het volkenrecht. Waar het in het kort op neer komt is dat er een soort gewoonterecht ontstaat op het moment dat je je als vertegenwoordiger van een land iets gaat aantrekken van de uitspraken van een ander land.

Erg dom van Pelosi.