Als over 30 jaar de Chinezen het hier hebben overgenomen, zijn er een hoop Nederlandse academici die niet bang hoeven te zijn dat ze in een strafkamp eindigen. Die hebben namelijk actief meegewerkt aan het vooruit helpen van de technische kennis van het Chinese leger. Helemaal niet erg, wij hebben namelijk in een wetenschappelijk boek gelezen dat de geschiedenis in 1989 is afgelopen en voor de rest zal hoogleraar Mensenrechten (!?) Tom Zwart wel weer op NPO Radio 1 komen uitleggen dat het juist logisch is dat wetenschappers die met Nederlands belastinggeld betaald worden de afgelopen jaren maar liefst 298 studies in samenwerking met het Chinese militaire universiteiten hebben gepubliceerd. 298 hee! Dus niet 3, of 17, of 61, maar twee-hon-derd-en-acht-en-ne-gen-tig. "In 2010 heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD universiteiten al 'actief gewaarschuwd' voor wetenschapsspionage vanuit China. Maar die waarschuwing heeft weinig uitgehaald, want sinds 2013 is een sterke toename te zien in het aantal gezamenlijke publicaties tussen Chinese militaire universiteiten en Nederlandse universiteiten." Een soort staatssteun aan terroristen in Syrië, maar dan aan de allermachtigste dictatuur van de wereld. Benieuwd wanneer de Chinese troepen met onze Toyota HiLuxen extreem geavanceerde drones aan de grens staan. Wij zijn even alle sms'jes van onze Huawei telefoon aan het wissen.