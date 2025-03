Het is HELEMAAL MIS op de Zuidpool. Om precies te zijn in kamp Sanea IV. Daar zitten 10 wetenschappers uit Zuid-Afrika wetenschappersdingen te doen, ver afgezonderd van de bewoonde wereld. Omstandigheden waar wij helemaal gestoord van zouden worden en dat is precies wat er met een van de onderzoekers zou zijn gebeurd. De sfeer is dusdanig verziekt dat er een e-mail aan de Zuid-Afrikaanse overheid is gestuurd waarin wordt gesproken over "een sfeer van angst en intimidatie". Het doorgedraaide teamlid zou de teamleider hebben aangevallen, hem met de dood bedreigen en zou bovendien hebben geprobeerd een ander teamlid aan te randen. Een soort NPO-redactie dus, maar dan in een totaal onbereikbaar hoekje van de wereld. De onderzoekers zullen pas in december terugkeren naar Zuid-Afrika en of dat vervroegd kan worden is nog maar de vraag. De Zuid-Afrikaanse minister Dion George zegt dat er andere maatregelen worden genomen om de sfeer te verbeteren. "The person who assaulted the team leader is remorseful and has been psychologically re-evaluated willingly." Ah, die krijgt vast een handige e-learning.