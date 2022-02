NOS.nl, 19 januari 2022

"De directeur van het centrum, hoogleraar mensenrechten Tom Zwart van de Universiteit Utrecht, is een graag geziene gast in het land. Hij is regelmatig te gast bij de Chinese staatstelevisie en won een prijs voor zijn bijdrage aan de Chinese rechtswetenschap.

In een interview met de Chinese staatstelevisie zegt hij: "We moeten het niet overlaten aan politici, en vooral niet westerse politici, om te bepalen wat wij denken over mensenrechten." Ook zegt hij dat hij erin gelooft dat China het beste voor heeft met mensenrechten. "De ontwikkeling van mensenrechten in China moet worden gezien in de context van de binnenlandse omstandigheden, en geen kopie zijn van het Westen." Zwart ontkent in een reactie niet dat hij deze uitspraken gedaan heeft, maar wijst erop dat Chinese media zijn reacties in hun eigen frame plaatsen."

EenVandaag, 3 februari 2022

"Dat was wethouder Martien Lauwers, van de gemeente Arnhem. Daar werken 25 boa's. De vraag in deze situatie is nou een beetje: wie bepaalt wat mag? Tom Zwart is hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, goedenmiddag."

"Goedenmiddag!"

Maar natuurlijk. Als je iemand kunt bellen voor een interessante wetenschappelijke kijk op hoofddoekjes bij boa's dan is het wel Tom Zwart, vriend van China en vriend van DENK. Lekker gewerkt, EenVandaag.