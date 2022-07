Vanuit de achtertuin met in één hand de BBQ pook en in de andere hand:

De GeenStijl Café Mega Mix 115 Playlist:

1. Biohazard - Chamber Spins Three (2012) - @R. Skickr

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Mr. Bungle - The Air Conditioned Nightmare (1999) - @Patje

5. Chino XL - Nahh (2012) - @VBO_B_Niveau

6. Alabama 3 - Woke Up This Morning (1997) - @Roos

7. Prince And The Revolution - Let's Go Crazy (1984) - @Nuuk

8. Earth Wind & Fire - Wanna Be With You (1981) @Basil Fawlty

9. Nena - Nur Geträumt (1982) - @K1100

10. Demon - Life On the Wire (1987) - @Graaisnaaiert

11. Atlantic Ocean - Waterfall (1994) - @small_town_dude

12. Fleddy Melculy - Apu Van De Nightshop (2017) - @GU

13. Cancerslug - I Hate Your Kids (2018) - @Pluisbaard

14. Gers Pardoel - Louise (2014) - @LD69

15. Madness - Our House (1982) - @steekmug

16. New Order - The Him (1981) - @Computer_says_no

17. 2Pac - Troublesome '96 (1998) - @neonreclame

18. Nick Lowe - I Love The Sound Of Breaking Glass (1978) - @Bad – Casey

19. ATC - All Around The World (2000) - @Juffrouw op de fiets

20. Chris Spedding - Hurt By Love (1977) - @Asteroid-B612

Bonustrack: Golden Earring - Are You Receiving Me (1973) - @Theodorik1