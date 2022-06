: Op mijn Omega 3 eieren staat oorsprong NRW op de Demeter melk en yoghurt staat Söbbeke je kunt zelfs de boerderij traceren en de Demeter groenten komen vaker uit Duitsland dan uit Nederland staat allemaal keurig op de verpakking.. geen meuk uit de plastic kassen in Almeria Spanje.. trouwens veel verse A klasse producten uit ons land vertrekken dagelijks per b777 en b747 vanaf Maastricht airport naar het midden oosten om voor veel geld over de toonbank te gaan terwijl hier de troep uit Noord Afrika en de plastic tunnels in zuid Spanje gesleten wordt. In Duitsland 250 producten Demeter bio dynamisch verkrijgbaar in een gewone supermarkt kom daar eens voor bij de Jumbo en de Appie die weten niet eens wat het is, je moet hier naar de dure eko juwelier terwijl het over de grens gewoon gangbaar in de supermarkt te verkrijgen is.