De extra miljarden voor defensie gaan gelukkig niet alleen naar het ontratten van de barakken en het toevoegen van extra managementlagen, maar worden ook ingezet voor extra dodelijk speelgoed. Als dat smerige conflict aan de Europese oostgrens iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat het geen kwaad kan om wat slagkracht achter de hand te hebben. Dus krijgt de marine extra fregatten , nieuwe onderzeeërs , nieuwe kruisraketten, de luchtmacht zes extra F-35's en vier extra MQ-9 Reaper-drones, die sinds kort bewapend mogen worden, en luchtverdediging ontvangt mogelijk een extra Patriot-systeem. Daarnaast gaan meerdere miljarden naar het herstel van ondersteunende eenheden, omdat die compleet kapotgesloopt zijn in de afgelopen bezuinigingsronden. Nu moeten we ons nog baseren op de informatie die via incontinente defensiemedewerkers de T. indruppelt, maar minister Ollongren doet het complete bestedingsplan binnenkort uit de doeken, zodat we eindelijk zien of die onderzeeërs er ooit nog gaan komen en of we bij de bijbestelde F-35's de 18 inch lichtmetalen velgen en Apple PlanePlay aanvinken op de optielijst. En hoe zit het eigenlijk met de leuke dingen in het leven, zoals die jetpacks of die awesome nieuwe nachtkijkers? Kom op Kajsa, dit is het moment om door te pakken: Make Dutch Defence Great Again!