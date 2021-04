En als we "Mariniers" schrijven dan bedoelen we dat ze Britse Royal Marines-reservist Richard Browning van Gravity Industries even over de vloer hebben. Dat ze het vliegpak in de Rotterdamse haven testten zagen we eventjes geleden al. Maar onlangs dus een tweede sessie in een tactisch oefendorp 1:1 gemodelleerd naar de Schilderswijk. "Thanks to the Netherlands Urban Intervention SOF team for setting up a superb exercise to explore the tactical value of the Gravity Jet Suit. Rapid deployment and access to top cover positions, plus rapid relocation in pursuit of the threat, all in support of the ground team," schrijft Zwaartekracht Industrieën. En Defensie zei ook zoiets. En de marine mag dan misschien onherstelbaar failliet zijn, dat betekent niet dat we het schoonmaken van de dakgoten in Doorn niet wat makkelijker kunnen maken. Screenshots en uiteraard alle quotes van Red Alert 2's Rocketeer, na de breek.

En dan nu: Alle quotes van Red Alert 2's Rocketeer

screenies