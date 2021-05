Lang verhaal kort: bovenstaand is dus wat je ziet als je de nieuwe Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars (ENVG-B) op zet. En dat deden de strijders van 2nd Stryker Brigade Combat Team, 2nd Infantry Division afgelopen maanden dus voor het eerst. De gameplay van het leven is dan misschien wat stroef, maar de graphics zijn in ieder geval weer wat verder opgepoetst. Groen is pre 2021, koper, blauw en een véél hoger contrast inclusief outlines zijn de toekomst. En dat "is accomplished by image-generating electrons passing through white phosphorus tubing instead of the standard green tubes. Additionally, the 2.5-lb goggles feature a “fused thermal imager for better target recognition in degraded visual environments” like dust, smoke, and darkness. Taken altogether, the ENVG-B is designed to achieve “man-sized target recognition” with 80 percent probability at 150 meters (with an objective of 300 meters), and a 50 percent probability at 300 meters with a maximum aim of 550 meters." Meer beelden van een howitzer-eenheid en pantservoertuigen na de breek!