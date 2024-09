Was gezellig he, dat LIVEBLOG Nachtcafé van onze Schots tijdens dat Amerikaanse debat. Ondanks de aanvangstijd voor dieven & moordenaars tóch nog lekker veel reuring in de panelen. Dus deze is voor de nachtvogels. Voor de uiltjes. Voor de portiers, de pooiers, de pokeraars. De vlinders, de fladderaars, de gnuivers en de snuivers. De mannen op de wagen en de mannen in de haven, de kraamvrouwen en de raamvrouwen, de dealers, de kopers en de slopers. De dj's en de drukkers, de bakkers en de boeven, de politie, de piloten. De mensen de toren, de schoonmakers, de monteurs. De machinisten en de gastheren. De voormannen, de groepsbegeleiders, de slaapwachten, de nachtwakers, -brakers, -krakers. De buschauffeurs en de kutchauffeurs en de renners en de zitters en de lopers en de sprinters. Al die mensen die 's nachts bikkelen en toch nog even stiekem wee wee wee punt GeenStijl punt en el checken. We zien jullie! Bent u weer wakker? Dat mag u vertellen - in het StamCafé van de Nacht. Maar het hoeft niet. U bent vast druk.