Hee. Interessante ontwikkeling in de zaak van Frans van Drimmelen tegen de Volkskrant, waarover u afgelopen zaterdag voor het eerst las op www.geenstijl.nl. De rechter verbood de krant op te schrijven dat PR-paus Van Drimmelen zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik en seksuele intimidatie en te citeren uit voicemails en i-Messages. Er bleef alsnog genoeg stof over voor een geruchtmakend artikel en de rest, waaronder de carrière van Van Drimmelen, is geschiedenis. Maar nu is iedereen alsnog boos, weten ze bij NRC, de krant waar geen alliteratie zo geliefd is als 'Volskrant verloor'. De Volkskrant is boos dat ze door de rechter werd gecensureerd en gaat in hoger beroep. Van Drimmelen is boos omdat de krant zich volgens hem met het aangepaste artikel niet aan de uitspraak heeft gehouden en 'beraadt zich op nadere juridische stappen'.

Wij zijn dan weer niet boos, maar vooral een beetje bang dat nu, of over een week, of over een maand, allemaal van die quasi-deskundige mediatypes met moeilijke brillen gaan lopen suggereren dat deze zaak over de omgang binnen D66 met grensoverschrijdend gedrag "allemaal beeldvorming" was. Alsof Frans van Drimmelen helemaal geen invloedrijke D66'er was. Alsof iedereen van meet af aan niet al kon zien dat dat BING-rapport een beetje een raar rapport was. Alsof D66 niet tien dagen lang wachtte met antwoord geven op normale vragen van De Volkskrant. Alsof er binnen de partij zelf, waar ze hun eigen cultuur dondersgoed kennen, niet flinke kritiek was op de handelwijze van de top. Alsof die top de geheime bijlage niet zelf 'opnieuw gewogen' heeft. Alsof de politie zich niet heeft bemoeid met het grensoverschrijdend gedrag van Van Drimmelen. Alsof er niets aan de hand was.