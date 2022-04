Het lijkt me redelijk dat een krant geen zware beschuldigingen als feiten presenteert zolang die niet bewezen zijn. En dat zeg ik echt niet omdat ik van Drimmelen zo tof vind. Hij is een lobbyist voor een partij die op haar beste momenten niks meer is dan een holle reclameslogan. "Nieuw leiderschap", "wast witter dan wit". En ondertussen draait alles om achterkamertjes, doofpotten en leugenachtige rapportjes met twee tegengestelde conclusies. Naar mijn bescheiden mening is D66 een treffende cartoon van wat er allemaal mis is in NL.

Maar er zijn bij mijn weten geen bewijzen dat er sprake is van structurele seksuele intimidatie in D66. Als alle geruchten kloppen is er vooral sprake van structureel "jezelf omhoog neuken" in D66. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is toch echt iets heel anders dan seksuele intimidatie of seksueel geweld.