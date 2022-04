Overigens interessant om in de gaten te houden: in verband met de aardbevingen in Groningen moeten er veel huizen versterkt worden (LOL-topic op zichzelf). Om dat te kunnen doen worden er bij veel kleine dorpjes relatief veel 'tijdelijke' woningen gebouwd. De bedoeling is dat Groningers hier in gaan terwijl hun huis versterkt wordt.

Het vermoeden is dat er daarna zonder blikken of blozen asielzoekers in gaan. De infrastructuur die aangelegd wordt heeft niks tijdelijks in zich (zelfs het OV wordt er op aangesloten). Hiermee krijg je straks totaal bizarre verhoudingen allochtonen vs autochtonen in deze dorpjes en is het leuke plattelandsleven in een keer kapot. De zoveelste prijs die betaald moet worden voor de gaswinning.

Geen enkele overheid zal zoveel woonruimte weer weghalen in tijden van migratie- en wooncrisis.

Overigens wel interessant: er is maar 1 aannemer in de provincie die deze tijdelijke woningen mag bouwen. De afspraak is gemaakt op basis van aantal tijdelijke woningen en die zullen komen ook. Follow the money?