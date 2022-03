www.vesti.ru/finance/article/2689818 De roebel is gestegen, de EU heeft sancties afgekondigd op de aankoop van metalen uit RU voor 3.3 miljard Euro en RU heeft deze metalen verkocht aan Aziatische afnemers.

Een opvallend blijk van bewondering voor Zelensky's leiderschap in Vesti www.vesti.ru/article/2689858 "There is chaos in Ukraine, but a leader woke up in Zelensky". Het item eindigt met Zelensky's overweging om geen inkomensbelasting meer te heffen en kleine bedrijven belasting te laten betalen op vrijwillige basis. Maar dat plan stuit op kritiek: "Only now the authorities of the Ukrainian regions have repeatedly stated: if there is no tax revenue, famine will soon begin in most cities of the country."