Het gaat de afgelopen tijd nogal veel over Rusland en Oekraïne en dat is niet omdat er een wereldoorlog dreigt, maar omdat oude mannetjes in oude instituten van oude macht en oorlogsvoering (en zeker niet onbelangrijk: in oude media) een soort veilige geborgenheid voelen bij een vertrouwde vijand van weleer. Mopperen op Moskou is toch een beetje als te lang thuiswonen bij ouders die je niet meer kunt uitstaan, maar waar je ook niet zonder kunt. Bovendien zijn Russen nog blanker dan wij zijn en is hun baas Vladimir een onapologetische Witte Man die homo's haat en vrouwen aan het aanrecht vastbindt, en zulke mensen moeten we een lesje leren.

De Russen willen de Donbass en misschien nog een stukje omliggend gebied om een geitenpaadje naar de warmwaterhavens van de Krim veilig te stellen in een door de NAVO geannexeerd Oost-Europa. Niet netjes allemaal, maar het conflict is een bijzin in het script van de schuivende geopolitiek op het wereldtoneel, waar China (en in mindere mate India en Pakistan) de doelpalen verschuiven om hun eigen speelveld groter te maken. Het komt nauwelijks in ons westerlingen op om de beschuldigende vinger naar hun expansiedrift te wijzen want dat zou wel eens racistisch kunnen zijn (zie ook: hoe corona geen "Chinees virus" genoemd mag worden en alle varianten ineens niet meer uit India of Zuid-Afrika kwamen, maar een Griekse belettering kregen).

Wij westerlingenj zijn veel te progressief om racistische karikaturen van andere volkeren te maken: je kan geen lichtend voorbeeld voor alle wereldburgers zijn als je niet eens aan je eigen morele standaard voldoet. Hier gaan de vrouwtjes (m/v) onmiddellijk krijsen als ze een gevulde lunchtafel zien waar louter mannen over veiligheid praten.

Alleen: terwijl het westen zichzelf door infighting over gender, identiteit en schuld & zonde met een ongezonde focus op de fringes gijzelt tussen de kruisharen van een circulair vuurpeloton, heeft China zelf wat nieuwe de spelregels opgesteld. Het westen is de nieuwe achterhoede en in die hoedanigheid vooral in gevecht met zichzelf. En niet alleen over de bekrompen zedenmoraal in de man/vrouw of wit/zwart-verhoudingen, maar ook in letterlijke zin. Zie de Gele Hesjes in Frankrijk de afgelopen jaren, of meer recent Canada, waar een paar truckers die voor onvervreemdbaar geachte westerse vrijheden demonstreren worden geconfronteerd met martial law, opgelegd door een doorgaans extreem zijige premier Trudeau - de sterkste exponent van verwijfde drammerigheid die progressief links zo tergend kenmerkt.

Demonstranten voor vrijheid worden als 'racisten' en 'fascisten' gebrandmerkt, bankrekeningen en crowdfunds worden fysiek bevroren, media versterken voornamelijk de woorden van de macht en de paar stoorzenders die vrijer proberen te spreken, krijgen de jackboots van bereden politie in de nek (Rebel News in Canada) of worden doelwit van massale deugcampagnes (de podcast van Joe Rogan). Google Alphabet, Facebook Meta, Twitter en nu dus ook Spotify zijn dermate groot geworden, dat niet het land waar je woont maar de "diensten" die je gebruikt kunnen bepalen onder welke vlag je "vrij" mag denken, spreken en uiten.

Nee, dan China. Die hebben ons Tik-Tok gegeven om zeker te weten dat de volgende generaties ook opgroeien met domme dansjes, Darwin Award Challenges en een publieke moraal met de diepgang van een soepbord. In eigen land beperken ze de toegang van hun kroost tot de app tot minder dan een uur per dag en tonen ze hun jeugd content van hogere kwaliteit in wetenschap, cultuur en geschiedenis. Bijvoorbeeld over China's volkeren of met slimme kindjes. In Amerika klagen ze vooral heel puriteins over de pulp die hun eigen jeugd opgediend krijgt. Op het gebied van Artificial Intelligence (AI) loopt China sowieso voor op onze capaciteiten omdat wij - gelukkig - nog een beetje ethisch debat hebben over toekomst en toepassingen.

Maar zoals je leest over de knullige fabricage van verhalen over de "false flags" die Rusland in Oekraïne zou planten, weet je ook dat er niet veel voor nodig is om voorop te lopen richting een toekomst waarin kinetische oorlogsvoering vervangen is door chips, algoritmes en quantumcomputers: "Die 11 Amerikaanse nucleaire vliegdekschepen, hoe doodziek ze ook zijn, voelen toch een beetje als relikwieën." En zei daar iemand "Huawei & 5G"?

Ondertussen doen we net of China degene is die censuur toepast met hun Great Firewall die "vrije" westerse waarden tegenhoudt, maar de waarheid is dat China met iets meer dan a fistful of dollars vuistdiep in de Amerikaanse filmindustrie zit. Wel eens afgevraagd waarom de bad guys in veel (oorlogs- en actie) films behalve Arabieren voornamelijk Russen, Karpaten of hooguit Albanezoïde mensen zijn en geen Chinezen? Geld. Terwijl de Hollywoodmiljonairs u, de witte mens, de les lezen over klimaat en inclusiviteit, knipmessen de grote studio's voor de grootste afzetmarkt ter wereld. [Leestip: How Hollywood Sold Out to China]. Ons kapitalistische systeem wordt tegen ons gekeerd en niet alleen op het bioscoopscherm. Tot aan (sociale) huurwoningen in Nederland duiken investeerders uit China op om de boel op te kopen. Vindt de vvd al jaren dikke prima, maar de Chinezen beperken zich uiteraard niet tot Nederlandje.

Ook dat is klein bier: Afrika wordt ook al dertig jaar met cash gekoloniseerd door de Chinezen (en Indiërs) voor grondstoffen, voedselverbouwing en aanverwante ontwikkeling. Het westen kwam bijbel, moraal en medelijden brengen en blijft daarvoor met de eeuwige rekening (en de migratieproblemen) zitten, de Chinezen zorgen dat arbeid adelt en laten de moraal lekker thuis. Progressief oogklepvolk probeert de gele invasie van zwarte landen uiteraard te zien als een vorm van ontwikkelingshulp (zie The Guardian, dik tien jaar terug al) en natúúrlijk bestaat er een lang maar slecht onderbouwd verhaal van De Correspedant om "vooroordelen" te ontkrachten over de aanwezigheid van die lieve vriendelijke Chinezen op het continent waar "wij" ons kobalt voor Tesla-batterijen laten delven door kindjes. De Chinese expansie gaat nu nog via een nieuwe "Zijderoute", maar uiterlijk in 2049 wil Xi Jinping ook het grooste en sterkste staande leger ter wereld hebben - al zal dat tegen die tijd hooguit als deterrent achter de hand gehouden hoeven worden.

Zo Afrika door ons überhaupt al niet te "redden" was van zichzelf, is het nu hoe dan ook verloren aan anderen. Ook wij verliezen onszelf en omvolking is nog wel the least of our worries op een lange lijst ehm... uitdagingen. Corona heeft laten zien met welk gemak de Chinese mentaliteit en de technologische ontwikkelingen samensmelten om een digitale infrastructuur voor sociaal wenselijk gedrag op te tuigen [Leestip: The Masked Ball of Cowardice], we laten ons ook daarbuiten moeiteloos (en grotendeels ongezien) inpakken door de langetermijnstrategie van het geduldige Rijk van het Midden, waar de Communistische Partij recentelijk z'n honderdste verjaardag vierde en nog lang niet op het hoogtepunt van zijn hegemonie lijkt te zijn.

Natuurlijk is dit topic een grove versimpeling van de situatie - wij zijn ook geen Sinoloog - maar het patroon meneer, dat blijft. Via Tik-Tok en Hollywood sturen de Chinezen op cultuur. In Afrika en elders gaat het om grondstoffen, grondstoffen en grondstoffen. Via financiële investeringen in vastgoed worden burgers wereldwijd in Chinese belangen ondergebracht: de Tik-Tok-review die je op je Huawei maakt over de Hollywoodfilm die je net keek in het huis van een Chinese investeringsmaatschappij dat je bewoont, kan rekenen op de goedkeuring van Xi Winnie the Jin-Pooh, of een van zijn opvolgers die de macht krijgt in de de Volksrepubliek China. Wereldmacht zit niet in oude concepten als kinetische oorlogsvoering. Het zit in alle andere markten, financiële zuilen, culturele zeden en dodelijke digitale zegeningen van de postmoderne planeet. Laat je kinderen niet op Tik-Tok, leer ze gewoon Chinees. Want westerse waar(he)den zijn al lang niet meer self-evident.

Wie had het ook al weer zo vaak over China?