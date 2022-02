Was u net bijgekomen van het achtereenvolgens bevriezen van bankrekeningen en crypto wallets en de arrestatie van demonstranten en protestleiders, worden er weer demonstranten door Trudeaus pretoriaanse garde onder de hoeven gelopen waaronder 1 oudere vrouw met een rollator. Politie Ottawa reageert als volgt op het boven- en onderstaande incident (andere hoek na breek):



"We hear your concern for people on the ground after the horses dispersed a crowd. Anyone who fell got up and walked away. We're unaware of any injuries. A bicycle was thrown at the horse further down the line and caused the horse to trip. The horse was uninjured." Ook in een eerder bericht spreekt het over een fiets die voor de hoeven gegooid zou zijn. "The protesters continued their assaultive behaviour with the police line, to prevent an escalation or further injury, mounted officers were sent in to create critical space between the police line and protesters. This is done to create a safe distance. As this was happening a bicycle was thrown at the feet of one of the horses in an attempt to injure it. One person was arrested for intentionally harming a police service animal."

Nu hebben we best een aantal beelden best goed bekeken, maar we zien echt nergens een fiets en bovendien erkennen we helemaal niet dat Canadezen kunnen fietsen. Wat we wel zien is de rollator van de onderstaande oudere dame. Zou de politie bedoelden dat zij haar rollator """gooide"""?



Politie Ottawa meldt dat er meer dan 100+ arrestaties zijn verricht en dat er 20 voertuigen zijn weggesleept - zie meerdere sleepbeelden hier. Ook is een derde protestleider, Pat King, gearresteerd. De livestream van z'n eigen arrestatie ziet u hier. Enfin, de bezetting van Ottawa lijkt nu dus wel echt tegen z'n einde te lopen, want tegen deze overmacht is het protest niet bestand. En misschien heeft het ook wel lang genoeg geduurd inmiddels, Alberta en Ontario stoppen al met de vaccinatieplicht. Al is dat federaal en landelijk is overigens nog niet het geval, en daar was het nu juist om te doen.

Maar nu we het toch over serieuze dingen hebben. We linken soms wel eens naar de debunk van de claim dat Fidel Castro de vader van Justin Trudeau is. Maar over de debunk van die debunk hoor je dus niemand!

Andere camera, met interview oudere dame, voordat ze onder de hoeven eindigt

Optics hoor

Iets andere hoek van het voorval

Heavy hitters, waarschijnlijk arrestatieteams van Ottawa Police

Die iets minder vragen lijken stellen

Vrij hardhandig wel

Proportioneel?

Het lijkt Duitsland wel

LOOooooollll

