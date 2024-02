Even kijken wat er in het nieuws is hoor. Ah. Iets over dierenrechtenclub PETA, bekend van internet. Dierenrechtenclub PETA wil paarden uit draaimolens verbannen. En het mooie is: dan gaat iedereen eerst roepen 'ze willen ook al paarden in draaimolens verbieden!', daarna gaat er een factchecker factchecken dat PETA in Amerika zit, en niet in Nederland, en dat PETA ook in Amerika helemaal niet de baas is over draaimolens, en ook niet over paarden trouwens en dat de ophef dus volkomen onterecht was en alleen maar voor de kliks! En dan kunnen wij weer zeggen dat ophef per definitie overdreven is en dat die ophef over de ophef dus net zo goed overdreven is en dat die factcheckers zich gewoon bezig moeten gaan houden met belangrijke dingen zoals nepfoto's van Frans Timmermans. En zo draait de molen (ja ja) van de opinie weer lekker door.

Maar goed.

Paarden in draaimolens verbieden. HOE KOMEN ZE EROP DAT IS TOTAAL VAN DE POT GERUKT KAN IEMAND DIE LUI EVEN UITLEGGEN DAT ER GEEN ECHTE PAARDEN WERDEN BESCHADIGD TIJDENS HET PRODUCEREN VAN EEN FOEKING DRAAIMOLEN. EEN DRAAIMOLEN IS EEN KINDERFEEST JA.

UPDATE: PETA Nederland wil draaimolen Efteling slopen