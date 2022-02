Hey wat gebeurde daar gister nou ineens met vijf grote Canadese banken? "Five major Canadian banks went offline for hours blocking access to online and mobile banking as well as e-transfers for customers. The banks hit by the outage include Royal Bank of Canada (RBC), BMO (Bank of Montreal), Scotiabank, TD Bank Canada, and the Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). (...) Reports of users having trouble getting to their online banking peaked between 5 p.m. and 6 p.m. Eastern time on Wednesday, although BleepingComputer is continuing to see an influx of these reports into today (...)."

Dat heeft ongetwijfeld helemaal niets te maken met Canada's afgelopen maandag in werking getreden Emergencies Act, waarin werd aangekondigd dat de bankrekeningen en crypto-transacties van mensen die verdacht worden van doneren aan het konvooi doneren bevroren zullen worden, zonder dat daartoe een rechterlijk bevel nodig is. Zin in die bank run!

CoinDesks schrijft: "The Ontario Provincial Police and Royal Canadian Mounted Police ordered all regulated financial firms to cease facilitating any transactions from 34 crypto wallets tied to funding trucker-led protests in the country. (...) The list consists of 29 Bitcoin addresses, one Ethereum address, one Cardano address, one Ethereum Classic address, one Litecoin address and one Monero address, according to the order. A copy of the order was circulating on Twitter earlier on Wednesday. CoinDesk confirmed its authenticity. Donors have sent more than 20 BTC to the addresses, worth over $870,000 (CA$1.1 million)."

Zoals we eerder schreven, gingen die bitcoin-donaties via HonkHonkHodl. En dat is interessant natuurlijk, want bitcoin was nu precies bedoeld om overheids-ingrijpen te voorkomen. Wat overheden natuurlijk nog wel kunnen, is voorkomen dat bitcoin wordt omgezet en uitbetaald in fiat, en dat doet Trudeau nu. Hoe is het ondertussen eigenlijk met Trudeau's approval ratings?

Heus wel zorgelijke ontwikkelingen dit

Ook dat nog

Is zo. Overheid kan louter omzet bitcoin naar fiat tegenhouden

Zin in die bank run!

Een briefje van Justin

Musks tweet uiteraard verwijderd (door Musk)