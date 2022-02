Zoals het World Economic Forum al zei in de 8 voorspellingen voor 2030:

"The values that built the West will have been tested to breaking point."

"Unfettered majoritarianism, and the attacks on the system of checks and balances that keep governmental power constrained by rights and the rule of law, is perhaps the greatest danger today to the future of Western democracies."

Trudeau voert een agenda uit. Net zoals de andere WEF-adepten Macron en Ardern en de vele anderen die in hun respectievelijke landen op het schild zijn gehesen.