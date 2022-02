Een arbeidersopstand tegen een vaccinatieplicht afschilderen als fascisme. Dat kun je aan moderne progressieven overlaten hoor. Nou, de bovenstaande video vormt het BEWIJS. En we proberen steeds wel nieuwe manieren te vinden om Justin Trudeau te beschrijven, maar dat lukt dus niet, omdat het gewoon een verachtelijke wezel is en andere beschrijvingen dekken de lading niet. Dus we stoppen met proberen. Maar goed, Justin denkt nog steeds dat dit soort pathetische speeches en tweets waarin de hele fobie-kaartenbak uitgespeeld wordt, hem gaan redden.

Dat is overigens verder allemaal volstrekt oninteressant vergeleken met het onderstaande filmpje. Want we kennen nagenoeg het gehele internet, en nooit eerder zagen we een man een bison (ook nog eens in galop!) berijden. En dat komt zeer waarschijnlijk omdat echt maar 1 iemand het kan. Waarom native Americans dat niet deden? Omdat het ONWIJZE MIETEN waren.

We kennen het hele internet en dit zagen we voor het eerst: man berijdt bizon

Siri wat is een verachtelijke wezel die denkt dat deze kaarten hem gaan redden?

gebaseerd