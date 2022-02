Waar heb je er over? Dit is feitelijk georganiseerd door twee personen en ondertussen zit daar een hele groep omheen en hebben veel mensen zich erbij aangesloten.

Donaties komen er binnen via donaties campagnes en uit recht-liberale groep (links noemt dat graag ultra conservatief).

Maar het is in zoverre dus wel centraal gestuurd. Het afsluiten van grote wegen is niet geweldig, dat er zoveel mensen zijn dat de binnenstad overbelast word en er zo opstoppingen ontstaan is weer iets minder een issue. Dat is bij elke groot protest het geval. Maar bewust grote wegen blokkeren daar ben ik ook geen voorstander van.

Of het allemaal vredelievende hardwerkende eerlijke jongens zijn weet ik niet, maar het gaat er redelijk vredig aan toe en de overheid en media probeert er alles aan te doen om ze weg te zetten fout crimineel volk.

BLM is ook opgezet door een aantal mensen, al zijn er ook vel sub-groeperingen. Dat was dus centraal aangestuurd in hubs zou je kunnen zeggen. Daar vloeide weer veel geld heen vanuit de democraten.

Bij de BLM-demonstraties werden dan wel weer volop gebouwen en auto’s in de fik gestoken, winkels leeggeroofd, hele blokken letterlijk overgenomen en zijn er meerdere doden gevallen.

De overheid en de media was probeerde dit juist als vreedzame protesten neer te zetten.

Maar wat betreft spontaan en centraal is het denk ik vrijwel hetzelfde.