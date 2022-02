Hey maar even dus. Trudeau Troepen confisqueren alle brandstof van de organisatie achter het konvooi, zodat de truckers zichzelf niet meer warm kunnen houden. "We're going after the fuel", zegt de lokale politiechef. "We're going after any vehicle, conveyance, including horseback, people carrying jerrycans. Seven people were arrested and charged criminally. Thousands of liters of propane and fuel were seized." Dat is nogal wat. Onderstaand meerdere beelden van zulke inbeslagnames, soms onder bescherming van een zware politiemacht uitgerust met riot guns die in het donker makkelijk voor assault rifles vergist kunnen worden. Meer beeld en duiding hier bij Judy Trinh.

Maar sympathisanten van het konvooi laten zich niet zomaar de les lezen, en gaan dus massaal met (lege) jerrycans de straat op. De politie kan ze immers niet allemaal controleren en wie weet bereikt 1 volle jerrycan wel de LINIE, waardoor een trucker weer 10 minuten z'n verwarming aan kan zetten. Vrolijke prachtbeelden daarvan, na de breek.

