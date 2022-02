ROUND-UP du jour! Boven- en onderstaand zien we hoe best wel veel (maar geen 50.000) mijn-vrachtwagens zich bij hun plaatselijke protest voegen en de Amerikaans-Canadese grens bij Sarnia, Ontario platleggen. En naast zo'n beetje de gehele arbeidersklasse krijgen de truckers nu ook riante steun vanaf dat andere verzetsfront, de cryptoverse. Via HonkHonk Hodl zijn er namelijk 21 bitcoins aan de Goede Zaak geschonken, en dat is een miljoenste van alle bitcoins die ooit zullen bestaan. Kortom, een enorm prima antwoord op gecentraliseerde distributieplatforms als GoFundMe, die een donatiecampagne t.w.v. bijna $10 miljoen doodleuk ongedaan maakte en alle donateurs hun geld terugstortte. En ook dat deden ze alleen maar nadat GoFundMe oorspronkelijk van plan was het bedrag te verdelen onder goede doelen naar hun eigen (!) keuze.

In ander nieuws wordt het Trudeau's hologram in het parlement ook steeds heter onder de voeten. Want partijgenoot en parlementslid Anthony Housefather spreekt zich nu ook openlijk uit tegen het beleid. Al doet hij dat wel aanzienlijk laffer dan zijn twee voorgangers.

Daar komt dan nog eens bovenop dat de omstreden premier van Ontario Doug Ford "the mandates" zeer waarschijnlijk ook af gaat schaffen, en daarover later vandaag met een officiële verklaring komt. Zeer terecht natuurlijk, want de pandemie was voorbij op het moment dat de Zuid-Afdrikaanse ontdekker van omicron dr. Angelique Coetzee door DE EUROPEANEN werd gedwongen te verzwijgen hoe mild en ongevaarlijk het ziekteverloop van omicron was.

