Okay, heeft misschien niet bijzonder veel met het truckerprotest te maken want Alberta waren altijd al rednecks die tegen de vaccinatieplicht waren en bovendien ligt het nou ook niet vlak naast Ottawa. Maar toch: DE TRUCKERS WINNEN A WORKING CLASS HERO IS SOMETHING TO BE. Bovenstaand zegt Alberta's premier Jason Kenney dat "bijna alle maatregelen" deze maand nog uitgefaseerd worden. Maar hij blijft ook benadrukken dat ondanks de sterk afgenomen bescherming tegen besmetting vaccineren en boosteren de verstandigste keuze blijft.

Ondertussen dacht GoFundMe gister nog dat het een goed idee was $9 miljoen aan donaties voor het Freedom Convoy 2022 te gijzelen en aan door hen zelfgekozen (!) goede doelen te geven. Maar die rattenstreek ging viral via Ezra Levant, waarop GoFundMe later een update plaatste dat ze iedereen gewoon hun geld terug gaan storten.

Trudeau: truckerprotest is "islamofoob, antisemitisch, racistisch en transfoob"