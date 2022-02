Ja hey waar blijft die door Lockheed Martin aangekondigde Russische false flag genocide-video als voorwendsel om EUROPA binnen te vallen nou? Dat vroeg Associated Press-veteraan @Matt Lee zich ook af, en vroeg Bidens MinBuz-woordvoerder Ned Price bovenstaand bewijs aan te dragen dat Rusland inderdaad een video in scene aan het zetten is waarin Oekraïense soldaten Russische Oekraïeners vermoorden. Price komt niet verder dan citeren uit zijn eigen rapport dat ""We have information indicating Russia also prepositioned a group of operatives to conduct a false flag operation in Eastern Ukraine", so that Matt, to your question, is an action . Waarop Lee antwoordt: "No, that's an action that you say that they have taken, but you have shown no evidence to confirm that. (...) What is the evidence. This is like - crisis actors? Really? This is like Alex Jones territory you’re getting into now. What evidence do you have to support the idea that there is some propaganda film in the making?" Waarop Price in feite terugverwijst naar hetzelfde 'document'. Lelijke politiek!

Nu is "Alex Jones territory" op Bobbejaanland na toevallig wel het leukste territorium ter wereld, dus we snappen Lee's verwijtende toon niet helemaal. Maar kijk, dit weblog staat mijlen ver boven frivoliteiten als geopolitiek. Hier nemen we slechts afstand van een vijfde van alle Nederlanders, we zeggen alleen niet van welke een vijfde. En natuurlijk is Rusland in staat tot zo'n false flag-operatie als voorwendsel voor een invasie. Net als dat Amerika in staat is tot het fabriceren van 'aanwijzingen' voor zo'n false flag, als voorwendsel voor uitbreiding van militaire steun aan en verdere NAVO-achtige incorporatie van Oekraïne. Meer over de vermeende Russische false flag, waarbij naar 'verluidt' zelfs echte lijken gebruikt zouden worden, na de breek.

Overigens blijven we van mening dat Associated Press vernietigd moet worden.

both sides

Hunter Biden be like

"We'll see"

Ook de miepjes van vrolijk 'rechts' zijn er maar druk mee

Ook burgermilitie de "NPO" heeft boots on the ground