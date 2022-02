Zoals Poetin zou zeggen: het is niet aan ons om de leider van een ander complex land tof of niet tof te vinden. Hij heeft veel mensen in eigen lang overtuigd dat -ie betrouwbaarder is dan de rest van het politieke zooitje. En misschien wel waar. Lastig te zeggen. Land is beter dan het was voordat hij verscheen. Misschien was het nog beter gegaan met iemand anders. Maar Russen willen wel een sterk uitziende leider. En er is in tegenstelling tot populaire opinie niet zo'n eenheid. Er zijn facties die je moet binden. Poetin is een echte verbindingsman in Rusland. Dat is zijn talent. Daarom laten ze hem zitten, zo lang mogelijk. Misschien is zijn kloon al oud genoeg om in de spotlights te treden. Wat Poetin ook niet genetisch verwant aan Stalin, in het geheim?