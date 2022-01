Vervanonsbedbericht uit 2018, dat in 2022 ineens Nu Wel Heel Dichtbij komt. Nieuwsuur maakte een reportage over het Chinese sociale kredietsysteem. De slotalinea van de Nieuwsuur-repo luidde: "Vooralsnog lijken weinig Chinezen zich zorgen te maken over de introductie van het systeem. Weinig mensen laten zich er openlijk over uit. Zelfs jongeren niet. Volgens blogger Wang Guanxiong ontbreekt het hen aan zelfcontrole. "Zij zien zeer waarschijnlijk alleen de voordelen van de nieuwste technologieën en niet de risico's'." Nou moe. Alsof je naar Nieuwsuur in januari 2022 kijkt, maar dan niet in China maar in de EU! De meeste mensen vinden zo'n QR-code hartstikke handig, middenstanders zijn al bijna "vrijwillig" op de knieën gedwongen en wie zich er openlijk kritisch over uit laat, wordt al snel als wappie gebrandmerkt door de systeemschapen. Echte vrijheid is overal trots laten zien hoeveel vaccins je al hebt!

NOS Op 3 maakte destijds een keileuk kwisje bij het doodenge Chinese verhaal om te zien hoe vroom en meegaand jij zou zijn met deze totale digitale staatscontrole. Dat kwisje lijkt heel erg op de verhaallijn in het bovenstaande filmpje van de Nederlandse ov-chipkaartmaker Thales, die voor de EU een eID ontwikkelt waarmee de EU jou als burger één superhandig multifunctioneel digitaal paspoort wil aanbieden, waar je al je persoonlijke gegevens, diploma's, boostershots en logins voor overheidsdiensten én Big Tech-services in kunt opslaan. En wie weet, straks ook hoe vaak je door rood liep, hoeveel benzine je al hebt verbruikt en hoeveel je nog mag, hoeveel je nog mag vliegen, gemeten in CO2. Of hoe vaak je door rood gelopen bent, hoeveel chips je hebt gekocht en wanneer je voor het laatst vrijwilligerswerk hebt gedaan op een azc bij jou in de wijk. Rustig maar, het is geen complot. Het is een natuurlijke escalatie van beroerd beleid. Nu alvast weten hoe makkelijk jij je straks kunt aanpassen? Doe hierrrr het kwisje Hoe Lang nog voor jij Chinees bent?

Europese Unie, 2030

UNPARALLELED CONVENIENCE! #SECURITY! WIE WIL DAT NOU NIET!?

1984 was geen handleiding. China wel