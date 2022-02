"Terugvallend op een verdrag opgetekend met de Tweede Wereldoorlog in het achterhoofd"

Dat Vluchtelingenverdrag stamt uit 1951. Dat was een totaal andere wereld met totaal andere omstandigheden, en inderdaad bedoeld om iets te regelen mbt vluchtelingen die ten gevolge van WW2 'ontheemd' waren geraakt, 'displaced' of hoe eea ook genoemd werd. In een later stadium - ik weet niet precies wanneer: jaren 70? 80? - gingen daar ook mensen onder vallen die door hun 'regime' zodanig vervolgd werden dat ze voor hun leven moesten vrezen. We hebben het dan over leiders van een verboden politieke partij, vakbondsleiders, kritische journalisten, dissidente wetenschappers (een goed voorbeeld heden ten dage is Aleksej Navalny, die bijna daadwerkelijk door de Russische overheid is vermoord). Dit soort in levensgevaar verkerende mensen werd de mogelijkheid geboden uit te wijken naar een veilig land om daar 'asiel' aan te vragen.

Ca vanaf de tweede helft jaren 80 kwamen steeds meer 'gewone' mensen op de bonnefooi naar West-Europese landen die feitelijk helemaal niet door hun regime vervolgd werden maar een beter leven wilden in een rijk land met state-of-the-art voorzieningen. Op de 'normale' manier zouden die lieden nooit toestemming krijgen om zich hier te vestigen, want 'normale' immigrannten krijgen de vraag voorgelegd: ''En hoe denkt u in uw nieuwe vaderland in uw levensonderhoud te gaan voorzien?'' Op die manier zijn vnl in de jaren 50 veel Nederlanders naar Canada, Australie, en de VS geëmigreerd. Die konden komen, omdat er een grote behoefte was aan goede vaklieden (timmerlieden, loodgieters, automonteurs, elektriciens, bouwvakkers, etc) en boeren. Maar derdewereldlanders zouden allemaal afgewezen worden, want hebben geen vaardigheden waar in een hightech kennis- en diensteneconomie als Nederland vraag naar is (de periode waarin er even veel vraag was naar ongeschoolde arbeid en er ongeschoolde arbeiders werden geworven uit Turkije en Marokko, de zg gastarbeiders, duurde maar kort: van ca 1965 tot 1973).

De enige manier voor derdewereldlanders om zich toch hier te kunnen vestigen was dus een beroep doen op de asielwetgeving. Want was je leven in gevaar en werd je hier asiel verleend, dan speelden economische overwegingen geen rol.

Onnodig te zeggen dat verreweg de meeste derdewereldlanders die hier asiel kwamen aanvragen, de boel flesten met lulverhalen.

Vandaar dat ik altijd van mening was dat het hoog tijd was dat Vluchtelingenverdrag uit 1951 eindelijk eens aan te passen aan de drastisch veranderde omstandigheden. Tot op heden is er helemaal niets, nul komma nakko, dat er op wijst dat er iets aangepast gaat worden. Daarom ben ik inmiddels al een paar jaar van mening veranderd. Ik vind nu dat Nederland - en in navolging waarschijnlijk meer landen - dat verdrag eenzijdig moet opzeggen. Het doet allang niet meer waarvoor het ooit bedoeld was, maar zorgt wel voor een langzame maar onafwendbare ontwrichting van onze hele samenleving.

Dat moeten we gewoon niet willen.