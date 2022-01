We moeten praten over het nieuwjaarstweetje van het COA. Op 11 januari verstuurde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers deze soort van nieuwjaarsgroet, waarbij Het gaat om het woord Doelstelling. Want iemand heeft bedacht dat Het Doel is om dit jaar 42.000 asielzoekers op te vangen. Dat was al in november 2021 bekend overigens, want onze overheid houdt heel erg van plannen op lange termijn. Toen heette het nog "plekken nodig", maar het is dus Een Doel. En dat is heel wat anders dan "Immigratie is ons overkomen" van Henkie Kamp (VVD). Weet u wel hoeveel dat is, 42.000? Daarvoor pakken we de lijst inwoners Nederlandse gemeenten erbij (pdf) en scrollen naar onderen door tot we uitkomen bij...

De Bilt. Noordwijk. Nijkerk. Horst aan de Maas

Nu weet u natuurlijk nog niets over hoeveel 42.000 is, dus ook maar even een plaatje gemaakt van Nijkerk, waar ongeveer 42.000 mensen wonen. Kunt u ook zelf. Tiep "Nijkerk" in de browserbalk, en klik vervolgens op maps. U krijgt dan een steeds verder volgebouwd Nederland, waar mensen om het hardst Grutto! Korenwolf! Rugstreeppad! Kamsalamander! Wespendief! roepen. Geinig dat deze blokkeerdieren vaak wel een snelweg kunnen tegenhouden, maar nooit een AZC. En ook daar is iets op gevonden door de gewillige omvolkers op het ministerie. De HAR-regeling, de Hotel en Accomodatie Regeling. Aangezien de huizen op zijn in Nederland, en dat nog wel een tijdje zo blijft, mogen nu ook caravans en vakantiehuizen gebruikt worden om asielzoekers in op te vangen. (Moet u eens proberen, wonen in een recreatiewoning.) Weet u wie ook veel vakantiehuizen hebben? Beetje inschikken, dan kunnen daar de +700 van deze week mooi in.

Nijkerk (42.000 inwoners)