:

"Er gaat een moment komen dat de morele chantage niet meer werkt BL. "

Hoezo morele chantage? Het zijn simpelweg de feiten. Er is wegens EU beleid van opvang in de regio, dat echt belabberd geregeld is, getuige de stukjes in de krant daarover, sprake van onmenselijke situaties.

Dat je dat onwelkome informatie vindt snap ik best. Maar het is toch ook de waarheid. Of dat onze "schuld" is, dat weet ik niet, je kunt zeggen: Die mensen nemen bewust dergelijke risico's. Zeker, in sommige gevallen zal dat best zo zijn. Desondanks is het geen feestje en vallen er vele doden in dit spel.

Het spel is dus reeds keihard, een strijd op leven en dood in veel gevallen, dus de vraag is of het allemaal nog veel harder moet. Het idee, om deze ellende buiten ons zicht te parkeren is hel slim, we zien het niet dus het is er niet. En jij kan rustig gaan slapen. Maar het probleem meneer, dat blijft.

En zo ontzettend moeilijk is het niet, om enigszins humaan migratiebeleid op te zetten EU-breed. In de regio, met een goede procedure en door de EU geleide opvangkampen. Maar raad eens wie daar pertinent tegen zijn? Juist, de rechtse partijen zoals de PVV. Die sluiten liever simpelweg de grens in de hoop dat het probleem vanzelf verdwijnt.