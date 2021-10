Voelde iedereen al jaren natuurlijk, en zelfs het Trump-presidentschap voelde in dit opzicht slechts als uitstel van executie. Maar om het dan toch een keer zo expliciet te lezen door iemand die zeer waarschijnlijk wel écht weet hoe laat het is, blijft confronterend. Nicolas Chaillan (37) was de first chief software officer van het Pentagon tot hij zijn positie vorige week verliet in protest tegen "the slow pace of technological transformation in the US military, and because he could not stand to watch China overtake America." Onderstaand een aantal citaten uit het eerste interview - met de Financial Times - dat hij gaf sinds zijn vertrek.

""We have no competing fighting chance against China in 15 to 20 years. Right now, it’s already a done deal; it is already over in my opinion." (...) Beijing is heading for global dominance because of its advances in artificial intelligence, machine learning and cyber capabilities. He argued these emerging technologies were far more critical to America’s future than hardware such as big-budget fifth-generation fighter jets such as the F-35. “Whether it takes a war or not is kind of anecdotal,” he said, arguing China was set to dominate the future of the world, controlling everything from media narratives to geopolitics. He added US cyber defences in some government departments were at “kindergarten level”."

Ja, dat die 11 Amerikaanse nucleaire vliegdekschepen, hoe dooziek ze ook zijn, voelen toch een beetje als relekwieën.

In zijn ontslagbrief afgelopen september - hier op LinkedIn - hekelde Chaillan dat er onervaren IT-managers en personeel op kritieke projecten gezet werden.

"Please stop putting a Major or Lt Col. (despite their devotion, exceptional attitude, and culture) in charge of ICAM, Zero Trust or Cloud for 1 to 4 million users when they have no previous experience in that field – we are setting up critical infrastructure to fail. We would not put a pilot in the cockpit without extensive flight training; why would we expect someone with no IT experience to be close to successful? They do not know what to execute on or what to prioritize which leads to endless risk reduction efforts and diluted focus. IT is a highly skilled and trained job; Staff it as such."

Ach, de Byzantijnse bureaucratie van een beschaving die het nog wel kan maar gewoon niet meer wil. Oprechte vraag: kan een beschaving kunstmatig gereanimeerd worden, of moet het echt - net zoals China na 1433 - gewoon weer even naar de onderste trede donderen voordat het heilige vuur weer kan ontsteken?

Ook dat nog: quantum computing