We kunnen de Tena Lady op werkbezoek sturen naar die roversnesten in Ter Apel en Budel. We kunnen Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg naar die roversnesten in Ter Apel en Budel sturen. En al wat er volgt is voorgekookte voorlichterscrack met loze kreten over migratieketens, ketenmariniers, 'afspraken voor de korte en middellange termijn' en 'verantwoordelijkheid' nemen. In 2009 stonden de kindertjes nog met hoepeltjes en slingertjes te juichen voor de komst van het azc, wat is Nederland toch een racistisch kudtland, maar sinds het inruilen van de gezinnen voor de kansloze, rovende, stelende, jattende en tuffende jongmannelijke idioten uit veilige Noord-Afrikaanse landen is het alleen maar gezeik en ellende. En dat is al JAREN zo: rellen, steken, prikken, stelen, jatten, bedreigen. Vergeet dat honingzoete kansengelul van Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg, want het echte verhaal komt vandaag gewoon weer uit het dorp, het bij het azc Cranendonck gelegen Maarheeze.

"Dit dorp gaat zo naar de kloten", zegt Ed Kalders van de winkeliersvereniging in Maarheeze.

"Op bepaalde tijden kom ik liever helemaal niet meer winkelen", zegt een vrouw.

"Die jonge mannen komen vaak uit veilige landen en hebben niets te verliezen", zegt een man.

Daar komen ze

Dit is wat we gecreëerd hebben in Nederland, in onze dorpen en steden: plekken en buurten, waar mensen die daar wonen, die daar zijn opgegroeid, op bepaalde tijden niet meer durven te komen, omdat ze bang zijn in elkaar gemept te worden, of beroofd te worden van hun portemonnee. Door onze open deuren, strontstroperige asielprocedures, wegkijken, pamperen en boterzacht voor de bühne-beleid door politieke opportunisten van de vvd, zoals de volstrekt incapabele Tena Lady, Mark Harbers, die zijn eigen verblijfsvergunning in Rutte III introk door te sjoemelen met de cijfertjes, en nu weer de volslagen voetveeg Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg. Het hele systeem piept en kraakt omdat veiligelanders met claims, aanvragen en bezwaren procedures oprekken en in de soep fietsen. Er is een probleem, burgers kijken naar de politiek voor een oplossing, ("vvd: Toch moeten we als politici juist in moeilijke tijden spreken over problemen en mogelijke oplossingen") maar er gebeurt: NIKS. Het is een politiek spel en iedereen kan in de schijt zakken met als eeuwige excuus 'dat het allemaal niet zo makkelijk is' om die rovende veiligelanders tegen te houden of eruit te trappen.

Het is niet meer het kleine groepje dat het verpest voor de meerderheid, het is een grote groep die het verpest voor de minderheid. "Volgens Kalders is er een gevoel van onveiligheid door grote groepen asielzoekers die naar Maarheeze komen. "Ze stelen in winkels en nemen fietsen mee. Ook maken ze kabaal en drinken ze alcohol op straat.' Volgens Kalders is het wachten op het moment dat mensen het recht in eigen handen gaan nemen."

Wat een teringzooi. Alleen de plaatselijke bloemenzaak heeft nergens last van. "Want de asielzoekers komen geen bloemetje kopen."

