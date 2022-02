Boosmaker du jour. En er verandert toch niets want "Brussel", "de" verdragen, internationale afspraken, mensenrechten, jamaar Marokko, de asielindustrie en - advocatuur, jamaar wij zouden in hun plaats hetzelfde doen, we moeten toch en we moeten toch niet willen dat enzovoorts enzovoorts.

Dus ja. Zeg het maar. Ik sta er heel simpel in. Een probleem waar iedere voor de hand liggende redelijke oplossing structureel van tafel wordt geveegd is kennelijk toch geen probleem dus maak ik me er ook niet meer druk om. Cynisch? Wellicht maar om me telkens weer door de overheden in de bek te laten tuffen en daarna nog te worden uitgelachen ook, daar doen wij hier niet aan mee. Ze zoeken het maar uit.