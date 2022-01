Het azc Budel, er gebeurt 'zoveel moois' maar vooral hele en halve Algerijnen die in elkaars lichaam roeren met een mes. De politie is er zo druk met al die choppende en snijdende wannabe-amputatiechirurgen dat iedereen er stapelgek van wordt. Het leidde er zelfs toe dat de Tena Lady, de lachwekkende Ankie Broekers-Knol, op bezoek kwam. Ankie Broekers-Knol kan helemaal N I K S en haar oplossing was dan ook: "Wat ik wel tegen de inwoners en de middenstand wil zeggen is dat ik heel erg begrijp wat voor problemen ze hebben en dat ik dat echt vervelend voor hen vind." Ja erg vervelend voor jullie. En nu heeft de burgemeester maar gewoon een noodverordening afgekondigd. "Volgens bewoners komt de agressie van de laatste maanden met name uit de hoek van de Algerijnen. Dat bevestigt het COA. Daarbij zou het vooral gaan om Noord-Afrikanen die zich voordoen als Algerijnen. Het azc zit ook al een tijdje aan het maximale aantal bewoners. De drukte is ook niet goed voor de vaak getraumatiseerde asielzoekers." De drukte is OOK NIET GOED. Gelukkig hebben 'we' nu Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg op asiel dus het is gewoon lekker wachten op de volgende hausse aan steekincidenten en Algerijnen-gelateerd geweld uit de hel. Nederland is helemaal niet vol, we hebben alleen een boel idioten die het in goede banen moeten leiden.