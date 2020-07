Op het AZC te Budel (Brabant, in het uiterste hoekje tussen België & Limburg) is vannacht een spontaan offerfeest uitgebroken, waarbij bewoners elkaar onverdoofd aan het mes trachtten te rijgen. Daarbij vielen vier lichtgewonden in een situatie waarbij volgens de politie Oost-Brabant "nog veel onduidelijk" is. Bijvoorbeeld of er rekening is gehouden met social distancing, of de vechtersbazen mondkapjes droegen en waarom er überhaupt om vier uur 's nachts zo veel mensen op de been waren om elkaar de opvang uit te vechten. Misschien was het toiletpapier op? Enfin, zoals de politie zegt: nog veel onduidelijk. Meerdere aanhoudingen sluiten ze niet uit. Wij sluiten niet uit dat de informatievoorziening minimaal zal blijven. "Er gebeurt hier [immers] zoveel moois' (30-10-2019)", en dat sfeertje willen ze vasthouden natuurlijk. Jammer dat 100 man het weer voor die andere 1400 moet verpesten.

