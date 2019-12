Overlast door asielzoekers uit veilige landen. Inmiddels heeft iedereen wel door dat we geen ruk hebben aan die ongeleide projectielen uit Marokko en Algerije. Stelen, jatten, intimideren, de politie vervelen, elkaar doodmaken en verder is het geen zak waard. En dus ging staatssecretaris Ankie Broekje-Knol maar eens een bezoekje brengen aan het azc Cranendonck in Budel, alwaar de mensen helemaal gek worden van alle diefstallen en intimidaties. "Op dit moment zou ik graag zeggen dat die overlast nooit meer voor komt maar helaas kan ik dat niet zeggen. Wat ik wel tegen de inwoners en de middenstand wil zeggen is dat ik heel erg begrijp wat voor problemen ze hebben en dat ik dat echt vervelend voor hen vindt." Nou iedereen wiens handelswaar is gejat, wiens dochter is nageslist en alle buschauffeurs die in hun gezicht zijn getuft: de staatssecretaris begrijpt jullie problemen en ze vindt het echt heel vervelend. Gefeliciteerd daarmee.