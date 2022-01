Je moet vrouwen gewoon in woord gelijk geven en vervolgens in daad geheel negeren. Dirk heeft dat tweede stuk niet helemaal gesnapt.

Met zijn niet-hierarchische manier van denken. Hij moet maar ergens in een kring gaan zitten en chacra's chanten of zo in een of andere zweethut.

Intussen wordt de wereld gerun door mannen. Echt? Ja echt. Al die vrouwen in de politiek, de Kaags enz enz. Allemaal voor de show.

Net als bij tennis: er is niet één tennisspeelster (v) die ook maar één tennisspeler (m) uit de top 200 ranglijst kan winnen. Voetbal: hetzelfde. Ja maar ja maar, dat zijn fysieke sporten, knufter. Ok, schaken dan. Nee? Hmmm... Wetenschap misschien (en dan laten we even sociale -kuch- wetenschappen weg want dan kom je bij de Gloria Wekkers uit).

Ja maar, ja, maar dat is allemaal competatief, beste knufter.

Nou. dat zal best maar als je iets goed wil doen moet je er dus goed in zijn. En als je wil meten hoe goed iemand in iets is maak je daar een spelletje van, dat heet dan competatief.

Koken. Ja daar kun je een competatief spelletje van maken. Met een jury. Heerrrlijke saus! Goed gebraden kip! Maar intussen zijn alle chefkoks van de wereld ook man.