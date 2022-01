Mark Rutte trok ook vandaag weer zijn beste mediagrijns aan om nieuwe clowns te ontvangen in hetzelfde circus. Liefst acht nieuwe kabinetsleden bezoeken hem vandaag, dus we hopen dat hij een extra pakje biscuitjes heeft ingeslagen. Daarna zullen de nieuwe kabinetsleden buiten bij de nationale pers in wat algemene termen aangeven dat ze er zin in hebben, maar alle moeilijkere, inhoudelijke vragen ontwijken met het simpele argument dat ze nog niet beëdigd zijn. Maar wie zijn deze nieuwe marionetten aan Rutte's touwtjes? We stellen ze even aan u voor.

Alexandra van Huffelen

Was voor D66 al wethouder in Rotterdam en lid van de Eerste Kamer en volgde in januari 2020 de afgetreden Menno Snel op als staatssecretaris van Financiën, waardoor ze verantwoordelijk werd voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Ondertussen weten we dat dit voor geen meter liep. Van Huffelen kwam met het plan om alle slachtoffers minimaal 30.000 euro te geven ongeacht de geleden schade. Hield verder delen van een rapport over hoe cruciale informatie jarenlang werd achtergehouden opnieuw achter en toonde hiermee haar nieuwe elan. Nu mag ze het nog een keer proberen als staatssecretaris van de random verzamelportefeuille Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Fijn dat Den Haag in 2022 eindelijk eens het belang van digitalisering inziet, jammer dat het terecht komt bij iemand die geen enkele achtergrond in die sector heeft.

Marnix van Rij

Een echte politieke tijger uit de gelederen van het CDA. Ruziede al in 2001 (!) als partijvoorzitter met Jaap de Hoop Scheffer om een hoge plek op de kieslijst en verloor, waardoor uiteindelijk ene JP Balkenende de kar trok. Verliet de politiek een tijdje om goed geld te verdienen bij Ernst & Young, maar liet zich door het CDA overhalen om tussen 2015 en 2019 in de Eerste Kamer te gaan zitten. Werkte sinds de verkiezingen als interim-partijvoorzitter en is medeverantwoordelijk voor het uit de partij werken van Omtzigt, waarna de partij in de peilingen in een vrije val raakte. Mag zich nu gaan bewijzen als staatssecretaris Fiscaliteit.

Aukje de Vries

Afkomstig uit Leeuwarden (goed voor de diversiteit) en via gemeenteraadslid en lid van de Provinciale Staten uiteindelijk sinds 2012 Tweede Kamerlid voor de vvd. Stond niet te springen om 2G, maar sprong toch en dat zegt misschien wel genoeg. Wordt nu staatssecretaris Toeslagen en Douane en krijgt dus de toeslagenaffairepuinhoop van Van Huffelen op haar bordje. Daarmee grote kanshebber om als eerste van het clubje te moeten aftreden.

Christophe van der Maat

De 'Koning van Brabant' zit al sinds 2015 namens de vvd in de Gedeputeerde Staten in de zuidelijke provincie. Ging daar zelfs de samenwerking met Forum aan (tot groot ongenoegen van Jetten), totdat dat uiteraard op de klippen liep. Kreeg afgelopen november nog een motie van afkeuring aan zijn broek omdat hij voorafgaand aan een journalistieke onthulling over onrechtmatig gebruik van een dienstauto wel de coalitie inlichtte, maar de oppositie niet op de hoogte bracht. Dankzij de steun van de coalitie haalde motie het niet. Het klinkt alsof hij de Rutte-methode al goed onder de knie heeft. Van der Maat wordt staatssecretaris van Defensie en komt dus op het ministerie van Kajsa Ollongren te zitten.

Karien van Gennip

Werkte tussen 2003 en 2007 al als staatssecretaris van Economische Zaken in Balkenende II en (het hele korte) III en was daar in 2004 het eerste kabinetslid dat zwangerschapsverlof nam en ook de eerste bewindsvrouw in functie die een kind kreeg. Dat beviel zo goed dat de CDA'er hetzelfde trucje eind 2005 nogmaals herhaalde. Ze keerde nog een paar maanden terug als staatssecretaris maar kwam niet in het volgende kabinet. Na twee jaar in de Tweede Kamer stopte ze in de politiek om geld te verdienen bij ING. Ze groeide in november 2020 door naar voorzitter van de Raad van Bestuur van VGZ, maar geeft die functie nu op voor de rol van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mark Harbers

Een oude bekende van de vvd. Was vanaf oktober 2017 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in Rutte III, maakte zich niet populair bij mariniers en diende op 21 mei 2019 zijn ontslag in nadat hij de Kamer verkeerd had geïnformeerd over misdaadcijfers van asielzoekers waarbij de belangrijkste vergrijpen (moord, doodslag, verkrachting, enz) onder het kopje 'overig' werden verstopt. Moest slechts een paar dagen zijn tranen deppen met wachtgeld en keerde op 11 juni van dat jaar alweer terug als Kamerlid, omdat partijgenoot Malik Azmani de overstap maakte naar het Europees Parlement. Nu wordt hij minister van Infrastructuur en Waterstaat waar hij het achterstallig onderhoud van bruggen en tunnels mag wegwerken.

Vivianne Heijnen

De CDA'er uit Limburg die zo nieuw is dat ze nog geen eigen Wikipedia-pagina heeft. Was eerst acht jaar raadslid in Maastricht en klom in 2018 op tot wethouder in de Limburgse hoofdstad. Wordt staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het ministerie van Harbers, ondanks dat ze allebei geen achtergrond hebben op dit terrein. Zat in #TeamOmtzigt, maar is blijkbaar door het CDA vergeven.

Micky Adriaansens

Een vvd'er die sinds 2016 voorzitter van de raad van bestuur van consultantbureau Twynstra Gudde is, dat voornamelijk opdrachten voor de overheid uitvoert. Dus een soort ambtenaren, maar dan duurder. Sinds 2019 zittend in de Eerste Kamer en wordt nu minister van Economische Zaken. In het laatste RVD-persbericht is dat opvallend genoeg zelfs Economische Zaken en Klimaat, terwijl Klimaat en Energie juist een Rob Jetten-post is. Blijkbaar is de verdeling van de portefeuilles nog niet helemaal rond. Wiki-trivia: Tijdens haar studie zong ze bij de Hermes House Band.