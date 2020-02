Niet erg handig wat Jetten hier doet. Wat er werkelijk in Brabant aan de hand is is puur opportunisme van het CDA Brabant. Zij waren de vorige periode voor het eerst buiten het college gehouden, waardoor eindelijk de mogelijkheid er was om het landbouwbeleid in Brabant te moderniseren. Jaren van destructief beleid van het CDA, gericht op schaalvergroting en vervuiling moesten worden teruggedraaid. En dat dan zonder de boeren te veel schade te doen, want die moesten ook kunnen blijven draaien.

Dit college kwam het CDA er weer in, moest bakzeil halen wat betreft het landbouwbeleid (ze kregen hun zin niet) en heeft vervolgens als een soort intrigant in de coalitie er alles aan gedaan om zaken tegen te houden.

Ook dat werkte niet, dus toen de boerenprotesten uitbraken heeft het CDA daar dankbaar gebruik van gemaakt om de zaak op te blazen. Het doel is duidelijk, vertragen en slopen van het landbouwbeleid. Dat is wat hier achter zit en dat is waar Jetten het over zou moeten hebben.