Partijleider Wopke Hoekstra en CDA-voorzitter Marnix van Rij via @CDAVandaag, vier dagen geleden: "Wij wensen Pieter een spoedig herstel. En wensen hem en zijn familie het allerbeste en hopen dat hij de rust kan krijgen die hij nodig heeft."

Partijleider Wopke Hoekstra en CDA-voorzitter Marnix van Rij op Zoom, dinsdagavond in een Zoom-call met 350 (!) partijleden: 'We hebben tientallen uren op Pieter ingepraat, Pieter zou medische hulp zoeken en zo'n document van 76 pagina's zegt iets over zijn gemoedstoestand. En ohja, het lek komt uit Pieters eigen kring.'

In die fluistercampagne Zoomcall waren een paar journalisten naar binnen gesmokkeld, waaronder Auke van Eijsden (#FF) van de kwaliteitskrant van chrrristelijk Nederland, het ND. Dat was niet de bedoeling, laat het CDA achteraf weten, maar kennelijk was het wel prima om persoonlijke en private gezondheidsdetails van Omtzigt te delen met honderden leden. Vergis u niet: het is allemaal opzet. Er komt een noodcongres aan, met gele en groene briefjes en de afgrijselijke Henri Bontebal die naar Wopkius Pilatus gaat salueren en zo, en Hoekstra wil graag zo veel mogelijk zieltjes in zijn uit elkaar scheurende kerk houden. De helft van de achterban is #TeamOmtzigt dus, Omtzigt moet zo labiel en onberekenbaar mogelijk worden afgeschilderd. Bij de NOS werken ze gewillig mee, getuige de aangepaste headlines die zich 180 graden met de spin mee bewegen. Want Omtzigt was immers ook kritisch op de media, en dat mag niet van de H. Parlementspers.

Update: ze wisten WEL dat journo's mee keken

Het lek uit welke kring?

Over die "gemoedstoestand" waar Ank Bijleveld naar verwees en waarin Omtzigt zijn vernietigende analyse voor de interne onderzoekscommissie geschreven zou hebben: het CDA ontkent alleen dat 'drie sponsoren'-verhaal (en dat verhaal rammelt), aan de andere 75 pagina's over het toeslagenschandaal, de labiel verlopen lijsttrekkersverkiezing, de ideeënleegte bij de partijtop, de interne tegenwerking van het beste controlerende Kamerlid van Nederland, het publicatieverbod op zijn boek voor de verkiezingen en de verziekte onderlinge verhoudingen in het algemeen durft niemand zich te branden. Dat zegt meer over de "gemoedstoestand" van het CDA dan over die van Omtzigt.

Of het lek bij Pieter zelf zat? Wij weten tamelijk zeker dat hij het in ieder geval niet graag naar buiten wilde hebben. De 'kring' uit zijn (vermeende) citaat "Helaas Marnix, iemand uit de kring waarmee ik het document heb gedeeld, heeft het naar de pers gestuurd" kan ook slaan op mensen in de partij zelf: hij schreef het document voor de commissie Spies, niet voor zijn schoonmoeder. Het document dat wij in handen kregen, kwam niet via een CDA'er bij ons, maar is getuige de kenmerken van het originele Word-bestand wel bewerkt op/door/met/vanaf de (voormalige?) machine van oud-senator Pia Lokin, de ambtsopvolger van Liesbeth Spies in de Eerste Kamer. Daar hebben we vooralsnog geen nummer van weten te achterhalen, maar dat is een stukje van de puzzel. Wilde gedachte: als het inderdaad iemand uit Pieters eigen kring was, wilde die hem misschien wel bevrijden uit een onmogelijke strijd tegen de windmolens van Wopke, het pluche en de formatiebelangen van een partij die in zijn eigen modder weg aan het zakken is, en daarmee de weg vrijmaken voor werkelijk herstel. Want zelfs nu hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd, is hij niet veilig voor voze fluistercampagnes.