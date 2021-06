Tja, Rutte hangt achterover in zijn zetel en ziet dat het goed is en gaat. In zijn partij is er geen Omtzigt. Elk kamerlid is loyaal aan hem. Vooral omdat ze het aan hem te danken hebben dat ze er zitten. Prima stemvee dat je af en toe klusje kunt toevertrouwen. Intern alles onder controle. Nu nog even een coalitie bij elkaar zoeken. Ach, genoeg kartelpartijen die omwille van de macht bereid zijn om aan te schuiven. Wopke (het van god los gezogen CDA voorheen een partij die 1 op de 3 Nederlanders trok), die Limburgse (van de bestuurderspartij het PvdA, ook ooit op de 50 zetels afkomstig van arbeiders met een blanke huid) en Groenlinks (wat gekkies van die gehalveerde partij) die voor een paar miljard groene subsidies verder alles goed vinden) staan al geil te trappelen om zijn aars te likken voor een ministerspost. Ach, en D66 vindt hij wel prima. Meer EU en minder Nederland en Nederlanders. Als dat alles is wat ze willen kunnen ze het krijgen. Nu allen nog blijven lachen en via de NPO en de Belgen ervoor zorgen dat ongeveer 1 op de 5 bange Nederlanders weer braaf op hem stemt. Macht in Nederland is zooooo makkelijk te krijgen.