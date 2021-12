:

Ik zeker niet, en belastingen betalen in Nederland daar ben ik al jaren tegen.

"Ons" land is niet meer te redden, ben daarom een aantal jaren geleden vertrokken. Kom nog wel geregeld het land bezoeken, maar woon nu in meerdere landen en betaal eigenlijk nergens belasting behalve met mijn ondernemingen. Maar dat is gelukkig erg laag. Ik geef dan weer wel een groot gedeelte van mijn geld weg via mijn eigen goede doel. Bepaal dus eigenlijk zelf hoe ik mijn belasting uitgeef. Zo komt het veel effectiever terecht. Niet dat dit een ideaal systeem is, maar beter dan dat het uitgegeven wordt aan de regering van de taliban of opleiding tot instructeur lhbgtdhsge+xy choreografe, of zoiets.