We dachten na het zien van het filmpje nog "zullen we ff een wob-telefoontje naar VVN doen om te vragen of, en zo ja hoeveel Kaag aan die club heeft gedoneerd?", maar we gingen er eigenlijk niet van uit dat ze dat zouden vertellen. Nou, dus toch: de wobwezels van RTL hebben dat kwartje wel in de kliklijn gegooid en kregen het volgende antwoord: "Het gaat om 200 euro. Dat is overgemaakt op 4 januari 2021." Dat is echt letterlijk de dag na uitzending van de vPRo campagnevideo. 200 euro, dat is de wettelijke boete voor het niet dragen van een autogordel plus 50 euro omroepbijdrage. Want ze waren ALS DE DEAUD dat het gepeupel over die gordel zou gaan zagen, maar behalve "een paar rechtse sites" heeft niemand het opgemerkt en pas als "het gewone publiek" het opgemerkt had, zou D66 een statement opstellen (ja die door D66 geponeerde tegenstelling staat echt letterlijk in de Wob-docs, zie pagina 210 of het screenshot hieronder - eindredactie). Terwijl NIEMAND het eigenlijk erg vindt Want het was bij Wiebes ook een fophef maar het is dus niet echt erg want de enige die risico liep door geen autogordel te dragen was Sigrid Kaag zelf. En nu staat dat statement alsnog op een "paar rechtse sites", zoals GeenStijl RTL Nieuws. En kost het Sigrid Kaag heel wat meer dan 200 euro. Ja, het is wis en waarachtig een chaotische dag in het politieke verkeer.

Floor Bremer (RTL) vat het voor u samen