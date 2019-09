Er is weer eens een vvd'er trending topic en dat is eigenlijk nooit omdat ze zo goed zijn in politiek. Meestal is het iets met zuipen, huizen of regels overtreden. In casu Wiebes, die doet gewoon waar-ie zelf zin in heeft. Autogordel, boeien joh. Bevinkje Wiebes heeft gewoon overal schijt aan. En in zekere zin is het ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar als de agenten binnenkort stukjes Wiebes uit de voorruit moeten pulken omdat-ie kamikaze door het glas is geklapt, laat dan ook maar zitten hoor. En nu is heel NL weer eens woest op een vvd'er en dat is ook wel een keer verfrissend. Het is immers alweer drie dagen sinds Wybren.

UPDATE: LOL. Wiebes krijgt straf van Cora, trekt snel de portemonnee en dokt 149 euro boete. Arme familie Wiebes, dat wordt een weekje water in de cornflakes.

Nou eigenlijk wel ja