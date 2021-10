CU is een erg gespleten partij. De ARP waren de "lichtste" protestanten maar gingen samen met de confessionelen op in het CDA. De conservatieven die niet naar het zwaardere SGP wilden (kerkmuur-kwesties) bleven in GPV (louter Gereformeerd-vrijgemaakt-inner-circle). De iets breder kijkenden probeerden zich te vereenigen in de RPF. Wat natuurlijk problemen gaf. Want U allen weet, 3 hollanders levert per omgaande 2 kerken op.

De evangelischen van de EVP gingen in GL. Voor velen toch ook een brug te ver.

De melting-pot die CU is geworden is wezenlijk stuurloos omdat er geen eensluidende basis is.

Het is een verzameling stuurlozen die vanuit een soort bijbelvisie zelf niet echt weten wat ze nou eigenlijk zelf willen.

De zonden van de mens vragen boetedoeningen. Dat is een beetje Segers, soort RPF.

Gansje Boersma, de zonden van de wereld op je nemen en niet allen de idealistische wang toekeren, het restje EVP.

Een Blokhuis, de wereld uitleggen en proberen opleggen wat we wel en niet mogen eten, wat zonde is en wat verlossing brengt, Het restje GPV.

Partij van los zand en zonder grondbeginsel. Dat is het enige wat overeenkomt met D666.