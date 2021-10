Landgenoten. Moet u maandag in Den Haag zijn, doe het niet. Het staat er namelijk bommetjevol met meppende en rammende BOA's die de "activisten" van Extinction Rebellion hun DNA aan het afnemen zijn. Blokkeren mag niet in Nederland, en doe je het wel dan is het inleveren met je DNA. Bij Blokkeerfriezen werd dat DNA (achteraf) thuis opgehaald. Maar het is veel handiger om dat op locatie te doen. Nog onbekend is hoe het DNA maandag wordt afgenomen door de 5000 nauwelijks ingewerkte BOA's. Dat kan zijn via een zuigcurette, een rectale swab, met een schaaf wat cellen van de hoofdhuid afschrapen of via een met de wapenstok veroorzaakte open wond op het bovenlichaam. Beter bestelt Het OM vandaag nog voldoende mobiele koel-units om de honderden (wellicht duizenden) DNA-samples in te bewaren. Zin an & hyped.