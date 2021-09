Tenminste, als het aan knuppelmacht-vakbonden ligt, want ze kunnen het momenteel niet aan Hugo's surveillancestaat te enforcen. Richard Gerritsen, voorzitter van BOA ACP: "Veel van onze leden vinden dat het coronabewijs in de horeca totaal niet te handhaven is." De 45 miljoen euro extra die het kabinet voor hen heeft uitgetrokken noemt hij ontoereikend, want "Inmiddels is duidelijk dat dat geld niet naar ons gaat, maar naar de horeca die daarmee particuliere beveiligers kan inhuren." Nou, da's een interessant punt Richard. Want als de horeca al particuliere beveiligers inhuurt, waarom zijn daar bovenop dan ook nog eens 5000 extra van jouw knuppels voor nodig?

Voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls is bijvoorbeeld wel "content met de 45 miljoen van het kabinet voor de horeca". Hij stelt dat de staande boa-divisies ingezet zullen worden om steekproefgewijs en vooral coulant in horecagebieden rond te wandelen om te kijken of horecazaken in ieder geval voor de vorm een beetje hun best lijken te doen op het controleren van QR's. En dus nadrukkelijk niet om zelf aan de deur van horeca op QR's te controleren. Net als in Amsterdam wordt alleen bij herhaaldelijke "evidente overtredingen en excessen" worden ondernemers beboet. En als ze buiten de lijntjes blijven kleuren dan kan de tent gesloten worden.

Kortom, dit land heeft al precies genoeg boa's. Investeer anders eens in 5000 extra zusters.