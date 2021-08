"Mogen we eigenlijk wel zo'n pedante bek hebben over 'dat het zo erg is' in Afghanistan?"

Ja, die mogen wij hebben. Niet omdat wij als mensen van vlees en bloed beter zijn, maar omdat wij het geluk hebben in een ander deel van de wereld te leven, daar waar om allerlei redenen men elkaars vrijheden niet zo beknot. Zo simpel is het.

Nog even en de meisjes mogen daar opnieuw geen onderwijs meer volgen. Denk je eens in dat zoiets hier zou gebeuren, morgen of overmorgen, dat alle Nederlandse meisjes voortaan thuis moesten blijven en geen opleiding meer mochten volgen, dat ze dom moesten blijven en volgzaam? Zouden we dat prima vinden? Nee, dat zouden we erg vinden, verschrikkelijk, ontoelaatbaar, onvoorstelbaar.