Wat wij allemaal niet voor u overhebben, lieve mensen van het internet. Nou hebben we meer dan een uur lang zitten kijken naar de nieuwste video van NPO-vriendje Ismail Ilgün over mediafenomeen Lale Gül. Een uurtje staren naar een soort Café Weltschmerz met een iets gekker accentje en een iets betere belichting, door Ilgün zelf aangekondigd met de volgende tekst: "Na maanden reageren mijn vrienden en ik op Lale Gul haar boek & beweringen over de Islam. De reden dat ik dit doe is omdat er vanuit de media geen ENKELE vorm van kritiek is gekomen.

Ze werd omarmd en geprezen maar niemand stond stil bij de argumenten die niet klopten. Enes Ulusoy van @madrasahdarulerkam heeft het hele boek uitgelezen en aantekeningen gemaakt, we hebben bijna alle tv uitzendingen terug gekeken om de video compleet te maken. Waarom krijgt iemand die de Islam verkeerd naar buiten brengt geen kritiek en iemand die de Islam omarmd een storm van kritiek? (Tv talkshows & interviews heb ik het over). Goed, wij komen het beeld even rechtzetten.

De reden dat we het nu pas doen is omdat ze een zware tijd had en we wilde het niet erger maken, nu is het de juiste moment✌️!!"

Nou willen wij het ook niet niet erger maken, maar je moet wel heel diep met je hoofd in het hol van je eigen achterlijke wereldbeeld zitten als je denkt dat 'het beeld' over de islam met deze opeenvolging van malle drogredeneringen is rechtgezet. Het argument tegen deze uur lang durende hersenloze waanzin is niet zozeer dat het de bedreigde Lale Gül nog wat extra bedreigingen oplevert. Het argument tegen deze uur lang durende hersenloze waanzin is vooral dat het een uur lang durende hersenloze waanzin is.

Islamdocent Enes Ulusoy beweert onder meer dat Lale Gül niks over de islam mag zeggen omdat ze geen Arabisch kent en wil eigenlijk überhaupt niet over de regels van de islam discussiëren met mensen die niet in Allah geloven. Ook is het volgens hem heel erg goed dat vrouwen niet op het strand mogen liggen (zie fragment hierboven) omdat ze daarmee alleen maar chaos binnen gezinnen creëren. Tegelijk beweert Ulusoy dat feminisme typisch Westers is, omdat binnen de islam vrouwen alle rechten krijgen en ze dus helemaal geen feminisme nodig hebben. Dat is toch een beetje als zeggen dat de aanslag op Charlie Hebdo niet erg was, omdat je de vermoorde slachtoffers niet hoort klagen.

Ondertussen bestaat Ilgüns eigen bijdrage er vooral in dat hij er nog even op wijst dat Lale Gül heel erg respectloos is tegen haar eigen familie en neemt hij op Instagram de absurde bewering van Ulusoy over vrouwenrechten binnen de islam over. Enfin. Weinig verheffend allemaal. U mag er naar kijken. Maar het hoeft niet!

Kijken op eigen risico

Dus. In een uur lang durende video wordt Lale Gül aangevallen omdat ze beweert dat vrouwen in de islam minderwaardig zijn. Maar vervolgens deelt Ismail Ilgün zelf deze tekst. Legt u het ons maar uit hoor.

