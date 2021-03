:

Ik geloof wel dat veel van die "vrijwilligers" echt vrijwilligers waren.

Vergis je niet, de indoctrinatie in het socialisme is bizar effectief gebleken. Bekend zijn de beelden van massaal huilende Noord Koreanen als hun dictator overlijdt. Vooral vanaf 1 minuut 24 wordt het bizar. www.youtube.com/watch?v=JSLnuos5pkw

Bedenk dat die gek hele gezinnen in concentratiekampen stopte, en verantwoordelijk is voor een hongersnood die in de jaren '90 zo'n 2 tot 3 miljoen mensen het leven kostte. In Noord Korea is blindheid door ondervoeding een normaal ziektebeeld.

Ook Stalin en Mao waren na hun schrikbewind nog decennialang populair, ondanks tientallen miljoenen slachtoffers, elk. En nog steeds, al sterven de fanatiekste gelovigen (opgegroeid tijdens die dictaturen) uit.

Het is niet voor niets dat de linkse kerk in NL ook al decennialang werkt aan het hersenspoelen van zo jong mogelijke kinderen in het onderwijs, en het heropvoeden van volwassenen met de NPO.

Ze weten dat dat werkt.